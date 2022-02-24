В Киеве ввели комендантский час – Кличко

Из-за агрессии РФ в Киеве ввели комендантский час / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве ввели комендантский час. Это был вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать она с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет", – написал Кличко.
При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавил Кличко.
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