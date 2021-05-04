В Киеве выросло количество больных COVID-19: в каком районе больше всего

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса в сравнении с воскресеньем. За прошедшие сутки зафиксирован 151 заразившийся.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко.
Теперь в столице с начала эпидемии уже 196 592 киевлян подхватили вирус.
За понедельник заболели:
- 88 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 59 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
- три девочки от 1 до 14 лет и один мальчик 13 лет.
Также за сутки зафиксированы 15 смертельных случаев (всего 4681), 72 больным удалось вылечиться (всего 124 573).
30 человек госпитализированы с ковидом, и еще 145 попали в больницу с подозрением на коронавирус.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 87, Голосеевском – 13, Святошинском и Дарницком – по 11.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за сутки снова уменьшилось количество новых случаев COVID-19.
Новости на эту же тему: