В Киеве выстраиваются очереди в ритуальную службу – все из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусом ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев находится в красной зоне. И ситуация усугубляется. За время пандемии в столице скончались 6 677 человек.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить… У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематории", – говорит Кличко.

Он добавил, что в Киеве очереди из скорых в приемных отделениях больниц.

"Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных. Главное, к чему я призываю: соблюдайте правила безопасности – маски, антисептики, дистанция. Вакцинируйтесь! Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости!" - отметил мэр города.

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Часть больниц заполнены на 100%

В общей сложности заполненность кроватей в медучреждениях Киева на сегодня составляет 73%.

Отдельные больницы Киева заполнены на 99% – 100%.

"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", – сказал Кличко.

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