В Киеве заминировали торговый центр

Помимо этого аноним сообщил о минировании ряда других объектов по городу

Фото: Киев Оперативный/Telegram

В Киеве в Голосеевском районе заминировали торговый центр OceanPlaza. Как выяснилось, поступил звонок от анонима.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Только что поступил анонимный звонок о заминировании ТРЦ OceanPlaza", – говорится в сообщении.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что поступил анонимный звонок о минировании ТРЦ OceanPlaza.

"Проводиться эвакуация посетителей и персонала ТРЦ, а также проверка этого объекта взрывотехниками и кинологами. Помимо этого аноним сообщил о минировании ряда других объектов по городу. В том числе, станции метро. Проводится комплексная проверка", – сообщили в полиции Киева.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года в Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского. Полиция быстро нашла мужчину, и он объяснил, почему так сделал.