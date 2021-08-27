В Киеве заминировали здание Печерского райсуда

На место прибыли взрывотехники / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 27 августа, в Киеве проверяют информацию о минировании Печерского районного суда – сообщение о взрывчатке поступило по электронной почте.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", – рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

В полиции Киева нам подтвердили информацию про минирование Печерского районного суда.

"Поступило сообщение о минировании Печерского райсуда. Из помещения суда в срочном порядке эвакуировали 120 человек. На данный момент взрывотехники и кинологи проводят проверку помещений суда. Также проверяется прилегающая к зданию территория", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Отметим, что за два дня это уже второе сообщение о заминировании суда. В прошлы раз, 26 августа, поступило сообщении о взрывчатке в здании Киевского апелляционного суда.

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