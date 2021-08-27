В Киеве заминировали здание Печерского райсуда

На место прибыли взрывотехники / Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 27 августа, в Киеве проверяют информацию о минировании Печерского районного суда – сообщение о взрывчатке поступило по электронной почте.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", – рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.
В полиции Киева нам подтвердили информацию про минирование Печерского районного суда.
"Поступило сообщение о минировании Печерского райсуда. Из помещения суда в срочном порядке эвакуировали 120 человек. На данный момент взрывотехники и кинологи проводят проверку помещений суда. Также проверяется прилегающая к зданию территория", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.
Отметим, что за два дня это уже второе сообщение о заминировании суда. В прошлы раз, 26 августа, поступило сообщении о взрывчатке в здании Киевского апелляционного суда.
Ранее мы писали о том, что:
- мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва.
- четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.