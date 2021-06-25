В Киеве запретили продавать на рынках молоко и рыбу

Фото: коллаж "Сегодня"
С четверга, 24 июня, КГГА запретила продавать на столичных рынках продукты, которые быстро портятся. Торговые точки, в которых будут продавать запрещенные товары, будут закрывать.
Об этом сообщил первый заместитель КГГА Алексей Кулеба в Facebook.
Подобное решение приняла Киевская городская администрация совместно с руководителями столичных районов.
Фото: Facebook Алексея Кулебы
К продуктам, которые временно запрещено продавать, вошли:
- молочная продукция;
- рыба;
- мясо-колбасные;
- кондитерские изделия с кремами.
Фото: Facebook Алексея Кулебы
Кроме того, во время совещания обсудили контроль за качественной уборкой парков, скверов, зон досуга, где люди будут массово отдыхать в праздничные дни. Там будуи дежурить инспекторы благоустройства вместе с Муниципальной стражей.
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Также говорили и о подземных пешеходных перехода, которые недавно освободили от незаконных торговых рядов.
Фото: Facebook Алексея Кулебы
"Город не позволит, чтобы светлые и широкие проходы были загромождены продажей "с земли". Работа инспекторов совместно с представителями районов и полицией будет усиливаться", – говорится в сообщении.
Фото: Facebook Алексея Кулебы
Ранее мы сообщали, что каждый шестой помидор, яблоко и куриное филе в Украине выбрасывают на помойку. Новости "Сегодня" подсчитали, что бы можно было собрать, если бы купленное не пошло на помойку.
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