В Киеве запустили рождественский паровоз: сколько стоит билет

Поезд будет курсировать от станции Киев-Пассажирский / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запустила рождественский поезд №897/898 с паровозом по маршруту от станции Киев-Пассажирский через станцию Дарница (без остановки) и обратно.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

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Поезд будет отправляться 7, 8 и 9 января в 13:28 и прибывать обратно на станцию Киев-Пассажирский в 15:18.

Где купить билет

В сообщении отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов, в чат-боте УЗ в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте https://booking.uz.gov.ua/ по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский.

Стоимость билета

Для детей билет стоит от 102,33 грн, а для взрослых цена немного выше – от 136,44 грн.

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"Просим родителей помнить о карантинных ограничениях", – добавили в пресс-службе.

В Киеве на Рождество могут закрыть станции метро

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота";

"Контрактовая площадь";

"Почтовая площадь";

"Крещатик";

"Площадь Независимости".

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