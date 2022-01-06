В Киеве запустили рождественский паровоз: сколько стоит билет

Поезд будет курсировать от станции Киев-Пассажирский / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила рождественский поезд №897/898 с паровозом по маршруту от станции Киев-Пассажирский через станцию Дарница (без остановки) и обратно.
Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться 7, 8 и 9 января в 13:28 и прибывать обратно на станцию Киев-Пассажирский в 15:18.
Где купить билет
В сообщении отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов, в чат-боте УЗ в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте https://booking.uz.gov.ua/ по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский.
Стоимость билета
Для детей билет стоит от 102,33 грн, а для взрослых цена немного выше – от 136,44 грн.
"Просим родителей помнить о карантинных ограничениях", – добавили в пресс-службе.
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В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
- "Золотые ворота";
- "Контрактовая площадь";
- "Почтовая площадь";
- "Крещатик";
- "Площадь Независимости".
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