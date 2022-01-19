В Киевском детском центре "накрыли" коррупционную схему: замешаны ТОП-чиновники (фото)

Задержали директора во время получения очередного платежа / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила коррупционную схему в Киевском детском диагностическом центре. Среди организаторов была экс-замминистра социальной политики.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киева в Facebook.

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"К схеме причастны бывшая топ-чиновник КГГА, общественные деятели и эксзамминистра социальной политики Украины. По предварительной информации, злоумышленники занимались вымагательством от сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя Центра и более 10 человек медперсонала", – говорится в сообщении.

К схеме причастны ТОП-чиновники / Фото: СБУ

Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты за:

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лечение и предоставление медицинских услуг в учреждении вне официального учета;

неофициальное вознаграждение за лекарственные услуги от пациентов;

непринятие мер дисциплинарного воздействия и не увольнение с работы сотрудников;

сумм, полученных от арендаторов за сверхурочное использование площадей;

прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам;

средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему Helsi (по вакцинации лиц от COVID-19 без фактического проведения вакцинации).

Директора центра задержали во время очередного платежа / Фото: СБУ

По информации СБУ, схема действовала более 8 месяцев.

"Правоохранители задержали директора Киевского городского детского диагностического центра при получении от подчиненной очередного платежа в сумме 30 тыс. грн. Ранее задокументировали получение ею 24 тыс. грн за не увольнение с работы работника медучреждения по надуманным основаниям", – добавляют в ведомстве.

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Что изъяли во время обысков

В ходе обысков, проведенных по месту работы и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:

записи с черновой бухгалтерией;

банковские карты, через которые производились расчеты;

денежные, вероятно, полученные противоправно.

Чиновникам сообщили о подозрениях / Фото: СБУ

В настоящее время директору и врачу диагностического центра, эксраднику заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий и бывшему заместителю министра социальной политики Украины по евроинтеграции сообщили о подозрениях.

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