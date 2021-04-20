В киевском метро подростки курили прямо в вагоне (видео)

Парня и девушку вряд ли можно назвать работниками критической инфраструктуры – как же они попали в метро

В киевском метро, куда и так большинство жителей столицы не могут попасть, заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Киев оперативный публиковал соответствующее видео.

Отметим, что парня и девушку вряд ли можно назвать работниками критической инфраструктуры.

"Интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?" – говорится в подписи к видео.

Видео: Киев Оперативный

Вероятно, молодых людей, которые курят в вагоне метро, будет разыскивать полиция.

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"Сообщим полицию. Видно, что это сознательно, сейчас начинается период зацеперов. Не исключено, что и монтаж, поскольку такие случаи также были раньше", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Отметим, что в метро сейчас не так уж и мало людей, но именно вот так нужно себя вести.

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве парни прокатились на крыше поезда. Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена.