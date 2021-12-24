В киевском метро произошел сбой – как оплатить проезд

Пассажиры не могут приобрести билет и пополнить карту / Фото: Коллаж: Сегодня

В киевском дата-центре произошло ЧП. По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

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Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

"Специалисты КП "ГИОЦ" уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя. О полноценном возобновлении работы будет сообщено. Приносим извинения за неудобства", – пишут в сообщении.

Сбой в работе общественного транспорта

В Киеве утром 24 декабря задерживается движение некоторых троллейбусов, трамваев и автобусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

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Задерживается движение троллейбусов №94Н, 5, 7, 8, 17, 6, 18, 33, 12, 45.

Изменено движение автобусов № 7.

Задерживается движение трамваев №28, 35, 14.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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