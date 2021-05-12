В Киевском метрополитене сократят рабочую неделю: кого коснутся изменения

Ожидается, что из-за пандемии коронавируса в 2021 году пассажиропоток составит на 200 млн человек меньше, чем было в 2019 году

/ Фото: Сегодня

В Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на приказ.

Это связано с тем, в 2021 году ожидаемый пассажиропоток составит всего немного больше 295 млн человек – на 200 млн меньше, чем в 2019 году.

Так, сотрудники метрополитена будут получать зарплату за фактически отработанное время.

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Кто перейдет на четырехдневную рабочую неделю:

руководители;

советники предприятия и их помощники;

уполномоченный по антикоррупционной деятельности;

референт и главный специалист по публичным закупкам;

аналитик по коммуникациям;

старшие ревизоры, инспекторы, инструкторы, техники.

Также изменения в графике коснуться и специалистов по информационной безопасности, гражданской защите, мобилизационной работе, старшего корректора, экспедиторов, методистов, товароведов, организатора культурно-досуговой деятельности, оператора копировальных и множительных машин.

Недавно мы писали о том, что в Киеве следователи столичной подземки направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера коммунального предприятия.