В Киевском метрополитене сократят рабочую неделю: кого коснутся изменения

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В Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на приказ.
Это связано с тем, в 2021 году ожидаемый пассажиропоток составит всего немного больше 295 млн человек – на 200 млн меньше, чем в 2019 году.
Так, сотрудники метрополитена будут получать зарплату за фактически отработанное время.
Кто перейдет на четырехдневную рабочую неделю:
- руководители;
- советники предприятия и их помощники;
- уполномоченный по антикоррупционной деятельности;
- референт и главный специалист по публичным закупкам;
- аналитик по коммуникациям;
- старшие ревизоры, инспекторы, инструкторы, техники.
Также изменения в графике коснуться и специалистов по информационной безопасности, гражданской защите, мобилизационной работе, старшего корректора, экспедиторов, методистов, товароведов, организатора культурно-досуговой деятельности, оператора копировальных и множительных машин.
Недавно мы писали о том, что в Киеве следователи столичной подземки направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера коммунального предприятия.
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