В киевском парке поселилась стая белоснежных лебедей – кто за ними следит (фото)

В столице над стаей пернатых взяли опекунство / Фото: Коллаж: Сегодня

Лебеди, которые недавно поселились в киевском парке "Наталка", получили опекунов. Теперь специалисты будут следить за состоянием птиц и подкармливать их правильной зерновой смесью.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстрой".

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Ветеринары говорят, что украинская зима лебедям не страшна – пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.

За состоянием птиц будут следить / Фото: Киев Сейчас

"Имея жировой запас, являющийся природным утеплителем и "продовольственным запасом", пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды. Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет – меняют водоем", – говорится в сообщении.

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Зима лебедям не страшна

Где можно встретить лебедей и уток в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее входа на ВДНХ (ст. м. "Выставочный центр").

Утки облюбовали больше мест:

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озеро Солнечное;

озеро Тельбин;

Фонтан-памятник возле Родины-матери;

Озеро в Отрадном парке;

Иорданское озеро на Оболони;

Китаевские пруды в парке "Феофания";

Парк Партизанской славы.

Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отварные зерновые, например, перловую крупу, ячмень.

Следует помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).

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