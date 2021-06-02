В киевском парке потерялась пятилетняя девочка (фото)

Ребенок пропал во время прогулки с мамой

В Киеве пропал ребенок. Фото: Муниципальная полиция/Facebook

В Киеве сегодня, 2 июня, пропал ребенок в парке "Совки". Как это произошло – пока неизвестно.

Об этом сообщает Муниципальная полиция в Facebook.

Девочка пяти лет потерялась на прогулке. Мама дала полиции подробное описание.

"Еще одного ребенка вернули маме", – пишут в сообщении.

Фото: Муниципальная полиция/Facebook Реклама

Как оказалось, ребенка удалось разыскать, девочку отвезли домой.

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Напомним, четырехлетнюю Амину Витичак нашли в Одесской области спустя почти сутки после ее пропажи. Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую ее нашли волонтеры.