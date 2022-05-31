В Киевском зоопарке рисунками лечат раненых на войне детей

Для раненых детей провели мероприятия в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за войны, которую Россия развязала против Украины, уже погибло 238 детей, еще 433 получили ранения. Раненых деток со всех уголков страны спасают в столице. Много детей сейчас проходят лечение в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". К Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня, Киевский зоопарк приготовил для детей массу интересных развлечений.

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По словам гендиректора Киевского зоопарка Кирилла Трантина, во время войны особенно важна помощь пострадавшим детям, а также детям наших защитников.

"День защиты детей – это прекрасный случай для нашего социокультурного учреждения продолжить нести знания и положительные эмоции. Вы бы видели, как горят глаза детей, когда наши сотрудники приезжают к детям с нашими маленькими животными. Совместно с Киевским городским центром помощи участникам антитеррористической операции мы организовали социальную акцию, где дети участников АТО/ООС смогут посетить зоопарк и принять участие в различных творческих мероприятиях, мастер-классах и квестах. Также все желающие смогут приобщиться к созданию яркой картины КиевЗоо для детей, добавив красок в двухметровую раскраску", – рассказывает сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

В этом году Киевский зоопарк представил новый проект "Счастливые животные глазами детей" – яркие рисунки деток, проходящих лечение в "Охматдете".

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"У нас есть группа животных, которая постоянно выезжает в "Охматдет". Дети перенесшие ужасы войны могут погладить морскую свинку и домашнего хорька, обнять барашка, покормить кролика и хомяка. Медики говорят, что после каждого нашего приезда, они замечают улучшения в состоянии детей. Им становится лучше, они начинают улыбаться и возвращаться к жизни. Такие выезды мы проводим раз-два в месяц. Это ручные животные, с которыми работают наши юнаты и специалисты", – рассказывает Кирилл Трантин.

Мероприятия в рамках акции:

Проект "Счастливые животные глазами детей" дети смогут самостоятельно изобразить, как выглядели бы счастливые животные, если бы могли изменять цвет, как хамелеон? Маленьким пациентам больницы "Охматдет" предложили добавить яркие цвета в черно-белую военную обыденность и организовали выставку их уникальных рисунков на территории зоопарка.

Раскраска "КиевЗоо для детей". Это панно формата А0 с контурами жителей Киевского зоопарка для детского творчества, где каждый желающий с помощью собственной фантазии и разноцветных фломастеров сможет изобразить животных в самых ярких красках любви и счастья.

Детские мастер-классы по лепке, рисованию, аппликации, а также конкурсы, игры, квесты, викторины на 10-ти локациях на любой детский вкус и интерес.

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Например, 6-летняя Кира из Киева нарисовала яркого жирафа, ведь она очень любит приходить с семьей в КиевЗоо и хорошо знает жирафов – Джамбо и Джуто. Кира очень ждет, когда после выздоровления она сможет снова прийти в гости к своим любимцам!

Рисунки ребят уже развесили на территории зоопарка на специальных стендах, они будут там находиться месяц.

Что сделал зоопарк для детей за год?

В течении года КиевЗоо проводит постоянную социальную работу в поддержку и развитие детей: благотворительные акции, просветительские уроки, экологические экскурсии и лекции. Провели 300 мероприятий:

более 40 занятий в 4-х группах кружка "юных натуралистов";

15 лекций в школах Шевченковского района (проект Зоо-уроки);

12 выездных акций в НДСЛ "Охматдет";

научный летний лагерь (35 занятий за 10 дней);

социальный проект "Зоо-арт" – знакомство детей с проблемами зрения и расстройствами аутического спектра с окружающим миром живой природы;

почти 30 благотворительных экскурсий для детей из социально незащищенных семей;

экскурсии и совместные акции с Центром трудовой реабилитации умственно отсталых инвалидов Киева, специальной общеобразовательной школой "Надежда" (дети с недостатками физического и психического развития), семейным клубом "Матуся", Украинским обществом слепых (УТОС).

Ранее мы сообщали, что Киевстар выделил 3,3 миллиона гривен для детских больниц.

Также напомним, СБУ рассказала, как оккупанты заставляют шпионить украинских детей.