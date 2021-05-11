В Киевском зоопарке родился малыш-зубр (фото)

В столичном зоопарке появился на свет маленький бизон. Он уже не первый ребенок в семействе.

Об этом сообщает Киевский зоопарк в Facebook.

На этот раз можно поздравить семью бизонов – Варяга и Весту.

"Очередное пополнение в Киевзоо", – написали в администрации.

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У пары ранее уже были дети – дочь Вербена и сын Вестерос.

Ранее мы писали, что бизоны – родственники зубров. Они обитают на равнинах в Северной Америки. Но в отличии от зубров не любят одиночества и селятся большими стадами.

Самцы между собой одноразово выясняют отношения. После этого в одной группе могут жить несколько самцов, подчиняясь во всем вожаку стада. Телят тоже рождают в группе, и все принимают участие в воспитании, никто малышей не обижает.

Также мы сообщали, как живут красавцы-быки в Киевском зоопарке и приносят ли удачу. По китайскому календарю в 2021-м на смену белой Крысе пришел спокойный и размеренный белый металлический Бык. С этим символом мы будем жить весь следующий год.