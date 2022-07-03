В Киевской области будут проводить фильтрацию населения: Что происходит

Полиция будет проверять документы в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня
С 3 июля в Бориспольском районе Киевской области правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятия, в результате которых возможно ограничение движения транспорта и проверка документов у населения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава района Руслан Дяченко.
"При проведении мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", — заявил он.
Также он призывал жителей области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.
Начальник полиции Бориспольского района на своей странице в Facebook написал, что такие мероприятия направлены на обеспечение правопорядка, проверку подозрительных лиц и выявление диверсионно-разведывательных групп.
По его словам, для отработки задействован личный состав Бориспольского РУП, работники БПП в городе Борисполь, военные, сотрудники СБ, представители местных общественных формирований.
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