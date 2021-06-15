В Киевской области дети упали в выгребную яму: девочка погибла (фото)

Бывшая база отдыха, где дети упали в выгребную яму. Фото: Нацполиции

В селе Кийлов Бориспольского района 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, а мальчик доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, дети сначала пытались спастись из выгребной ямы самостоятельно.

"Какое-то время они предпринимали попытки выбраться самостоятельно, затем начали звать на помощь. Но, как, оказалось, помощь подоспела поздно – девочку спасти не удалось, мальчик находится в реанимации", – сообщила нам спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Как оказалось, дети гуляли возле бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет.

"Мужчина пустил малышей в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехнические отверстия, а сестра пыталась его спасли, однако также попала в яму", – говорится в сообщении.

Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним мужчиной они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали "скорую".

Врачи констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Известно, что семья ромской национальности приехала в село из Ужгорода три дня назад и заселилась в доме соседней базы отдыха. В семью входят – две сестры с мужьями и восемь детей разного возраста.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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