В Киевской области неадекват пытался взорвать дом и зарубить топором копов (фото, видео)

В Киевской области спецназ штурмом задержал нарушителя / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области 55-летний мужчина с топором и ножом нападал на всех окружающих. В неадекватном состоянии Александр закрылся в помещении многоэтажки и угрожал взорвать весь дом газом.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.
Как задержали неадеквата
По словам Небытова, инцидент случился недалеко от Белой Церковью. Полицейские срочно эвакуировали жителей соседних квартир, здание отключили от газоснабжения и электроэнергии. Копы решили штурмовать помещение.
Когда в дом зашли спецназовцы, нарушитель бросился на полицейских с топором, пытался сопротивляться, однако его все равно задержали.
Почему пошел на преступление?
Что касается причин такого агрессивного поведения, то, по предварительной информации, мужчина имеет психические расстройства.
Как накажут мужчину?
Оказалось, что Александр раньше уже привлекался к ответственности. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение за посягательство на жизнь правоохранителя.