В Киевской области неадекват пытался взорвать дом и зарубить топором копов (фото, видео)

В Киевской области спецназ штурмом задержал нарушителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области 55-летний мужчина с топором и ножом нападал на всех окружающих. В неадекватном состоянии Александр закрылся в помещении многоэтажки и угрожал взорвать весь дом газом.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

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Как задержали неадеквата

По словам Небытова, инцидент случился недалеко от Белой Церковью. Полицейские срочно эвакуировали жителей соседних квартир, здание отключили от газоснабжения и электроэнергии. Копы решили штурмовать помещение.

Когда в дом зашли спецназовцы, нарушитель бросился на полицейских с топором, пытался сопротивляться, однако его все равно задержали.

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Мужчина бросался на копов с топором. Фото: Андрей Небытов

Почему пошел на преступление?

Что касается причин такого агрессивного поведения, то, по предварительной информации, мужчина имеет психические расстройства.

Нарушителя увезли на "скорой". Фото: Андрей Небытов

Как накажут мужчину?

Оказалось, что Александр раньше уже привлекался к ответственности. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение за посягательство на жизнь правоохранителя.