В Киевской области неизвестные подорвали банкомат с магазином (фото)

В селе Катюжанка Киевской области неизвестные подорвали банкомат в здании супермаркета, в результате чего пострадало и само помещение, там выбиты двери.
Об этом сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.
"Грабителям удалось подорвать банкомат и вытащить одну из кассет с деньгами. Точная сумма украденного пока неизвестна, но в кассете могло находиться по меньшей мере 100 тысяч гривен. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители опрашивают возможных очевидцев подрыва, а также изучают видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство, злоумышленников ищут", – сказали в полиции.
Фото: очевидцы
Здание магазина, где находился банкомат получило незначительные повреждения, оно временно закрыто.
Фото: Facebook/Александр Бубыр
Кроме того, правоохранители выясняют, что это было за взрывное устройство. Рассматривается версия, что подрыв совершили при помощи газа.
Напомним, ранее в Киеве подорвали банкомат и украли деньги.
Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата ПриватБанка на столичной Борщаговке.
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