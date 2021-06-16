В Киевской области появится центр вакцинации против коронавируса: когда открытие

Центр вакцинации откроют в помещении МКЦ "Прометей". Фото: Броварской городской совет/Facebook
В городе Бровары (Киевская область) обустраивают новый центр вакцинации против коронавируса. Он откроется уже 17 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Броварского городского совета.
В помещении МКЦ "Прометей" по адресу бульвар Независимости, 4 разместят центр вакцинации от COVID-19.
"Центр вакцинации откроется уже завтра и будет работать 17,18 и 19 июня с 9.00 до 16.00", – говорится в сообщении.
Что при себе нужно иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- декларацию с семейным врачом (если есть).
Отметим, что прививки будут бесплатными.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.
Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после полной вакцинации (когда получили две дозы). Также в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.
Также мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границ Украины во время пандемии.
Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.
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