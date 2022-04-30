В Киевской области продлили комендантский час

Комендантский час будет действовать до 8 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской области с 30 апреля по 8 мая будет действовать комендантский час. Он будет продолжаться каждый день с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Подробности

Во время комендантского часа запрещается:

находиться на улице и в других общественных местах;

перемещаться транспортом или пешком.

"Кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", — отметил глава Киевской ОВА.

Павлюк добавил, что впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.

В Запорожской области сменили время комендантского часа

В Запорожской области сменили комендантский час, который продлится с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая.

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С 1 мая 17:00 по 05:00 2 мая запрещено находится на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Также власти области предупреждают, что посещение кладбища рекомендовано до 14:00.

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