В Киевской области продлили комендантский час

Комендантский час будет действовать до 8 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Киевской области с 30 апреля по 8 мая будет действовать комендантский час. Он будет продолжаться каждый день с 22:00 до 05:00.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
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Во время комендантского часа запрещается:
- находиться на улице и в других общественных местах;
- перемещаться транспортом или пешком.
"Кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", — отметил глава Киевской ОВА.
Павлюк добавил, что впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.
В Запорожской области сменили время комендантского часа
В Запорожской области сменили комендантский час, который продлится с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая.
С 1 мая 17:00 по 05:00 2 мая запрещено находится на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Также власти области предупреждают, что посещение кладбища рекомендовано до 14:00.