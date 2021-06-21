В Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке: восемь пострадавших

От взрыва в доме повыбивало окна. Фото: ГСЧС
В селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар, на месте работают спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Взрыв произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. У квартиры разбились окна. Из здания вывели 40 человек.
Одного ребенка и взрослого госпитализировали, еще шесть человек пострадали. После осмотра врачами они отказались от госпитализации.
Сейчас на месте находятся 53 спасателя на 12 пожарных авто.
При этом в комментарии "Сегодня" в ГСЧС говорят, что пока не уверены, что это был именно взрыв.
"Был ли взрыв перед этим – сейчас устанавливается. Огонь распространился на третий, четвертый и пятый этаж. Двоих человек госпитализировали в больницу. Предварительно, еще восемь человек получили травмы в результате взрыва", – сказали спасатели.
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