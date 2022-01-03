В Киевской области спасатели облили водой коллегу из пожарных стволов (видео)

Все происходило под аплодисменты спасателей и сирены машин / Коллаж "Сегодня"

Спасатели Киевской области облили коллегу из пожарных стволов. Такой ритуал подтверждает уважение к уходящему на пенсию спасателю.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.

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Детали

На видео видно, что коллеги облили водой спасателя из пожарных стволов. Все происходило под аплодисменты спасателей и сирены машин.

"За спиной долгие трудовые годы и колоссальный опыт жизни. 25 лет жизни прошли, как мгновение, и вот пришло время принимать поздравления с выходом на отдых", – добавляют в ГСЧС Киевской области.

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Один день с пожарниками

Рабочий день, длящийся ровно сутки, начинается в 7:50. К этому времени свежая смена, облаченная в боевую одежду, строится в гараже. Начальник караула проверяет экипировку и технику, водители проходят медосмотр. Этот неукоснительный ритуал выполняется ежедневно. Есть еще одна процедура — неофициальная, но не менее важная: дневальные старой и новой смены передают друг другу кухни.

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