В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробности

По словам мамы девочки, перед операцией договаривались об удалении только трех зубов, в итоге врачи выставили счет за 12 зубов

/ Фото: Pixabay

В Ирпене Киевской области стоматологи удалили 12 молочных зубов у 9-летней девочки. По словам мамы ребенка, они это сделали без ее согласия и даже после просьбы подождать с удалением.

Об этом сообщает "ТСН".

Как это произошло

По словам матери, врачи в стоматологической клинике пообещали удалить проблемный зуб под общим наркозом, чтобы 9-летняя Ника не испытывала боли. Во время осмотра они предложили дополнительно вырвать еще два зуба рядом с больным, а Надежда подписала договор, не обратив внимания на пустую графу о количестве.

Когда началась операция, стоматологи настояли на удалении всех оставшихся молочных зубов и выставили счет на 13 тысяч гривен. Мать утверждает, что не давала согласия на такое и попросила подождать, но пока консультировалась с другим врачом — все уже было сделано.

Что говорят в клинике

Совладельцы клиники говорят, что клиентка знала об удалении 12 зубов еще до операции, более того, на консультации мама якобы отказалась от их лечения. По мнению врачей, они приняли правильное решение, ведь все молочные зубы были поражены кариесом и со временем помешали бы росту постоянных, теперь же должен сформироваться нормальный прикус.

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Мнение других стоматологов

Кроме того, стоматологи из других клиник проанализировали снимки Ники и пришли к выводу, что без молочных зубов постоянные могут не вырасти вовсе или вырасти неправильно. Как объяснил один из специалистов, Артур Шишкин, зуб обычно лезет в сторону давления. Надежда и Ника уже обратились за советом к другим врачам, которые посоветовали временно заменить утраченные зубы.

"Это какая-то дикая врачебная ошибка. Нужен протез имитации зубов, пока не прорежутся", — отметила мама ребенка.

Семья также наняла адвокатов, которые подготовили письмо-претензию к стоматологической клинике, однако врачи не признают себя виновными. Юристы также составили обращение в Минздрав с просьбой организовать клинико-экспертную комиссию для выявления ошибок или нарушений, после чего будут подавать в суд.

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