Вода ушла. В Киевской области стремительно обмелели три реки (фото)

Под Киевом упал уровень воды в трех водоемах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области обмелели еще три реки – Тетерев, Рось и Ирпень. Уровень воды резко упал на 30-50 сантиметров.

О ситуации рассказали в Киевском рыбоохранном патруле.

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По данным ведомства, на реках Рось и Тетерев зафиксировали резкое понижение уровня воды 29 декабря. К государственным инспекторам обратились общественные активисты. В Богуславе обнаружили спад уровня воды на 40 сантиметров в реке Рось. В пределах поселка Пилява Вышгородского района Киевской области уровень воды в реке Тетерев упал на 30 сантиметров.

Зафиксировали резкое понижение уровня воды / Фото: Facebook

На следующий день резкий спад воды был зафиксирован на реке Ирпень в поселке Стоянка Бучанского района Киевской области. В Киевском рыбоохранном патруле сообщили, что уровень воды упал на 40-50 сантиметров. Во всех трех водоемах гибели водных биоресурсов не было.

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Уровень воды упал на 40-50 сантиметров / Фото: Facebook

Об инцидентах инспекторы проинформировали Бассейное управление водных ресурсов среднего Днепра, Госводагентство и другие компетентные органы для реагирования на ситуацию. Причины обмеления рек пока неизвестны.

В Украине рекордно обмелели реки

В бассейнах водных артерий Украины из-за бесснежной зимы и отсутствие дождя сложилась неблагоприятная гидрологическая ситуация – в стране наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках.

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Обычно в марте и в начале апреля реки наполняются водой после таяния снега, однако в этом году весеннего разлива не было.

Вода немного прибыла только в горных реках Карпат, где время от времени выпадал снег, а все равнинные реки, которые еще осенью не наполнились водой из-за малого количества дождей, не получили весной и талой воды.

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