В Киевской области сутенерша втягивала несовершеннолетних в занятие проституцией

Женщина размещала в Сети объявления о предоставлении услуг, арендовала квартиры, обеспечивала девушек спецсредствами

Задержание девушек, которые оказывали секс-услуги. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области задержали сутенершу, которая втягивала несовершеннолетних в занятие проституцией. Меру пресечения ей изберет суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

28-летняя киевлянка открыла "фирму", которая предоставляла услуги сексуального характера в столице и Киевской области.

"Женщина размещала во всемирной Сети Internet объявления о предоставлении услуг, арендовала квартиры для девушек, обеспечивала их средствами личной гигиены и контрацептивами. Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что под руководством 28-летней фигурантки услуги сексуального характера оказывали даже несовершеннолетние девушки", – говорится в сообщении.

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В полиции отмечают, что стоимость услуг составляла 1800 гривен в час. Ежедневный денежный оборот "фирмы" составил 10 тыс. гривен.

Сутенершу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве задержали участников преступной группы, которые занимались сутенерством.

Кроме того, в Хмельницком правоохранители задержали водителя такси, который занимался сутенерством.