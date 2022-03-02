В Киевской области ВСУ освободили Макаров от оккупантов

Украинские военные заняли Макаров / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины освободили Макаров Киевской области от российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook.

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"14 ОМБр имени князя Романа Великого и 95 ОДШБр освободили Макаров Киевской области и закрепились там", – написал он на своей странице.

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