В Киевской области вводят проверку COVID-сертификатов в транспорте

Воспользоваться транспортом смогут только те, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус/Коллаж: "Сегодня"
В Киевской области ужесточают ограничения на пользование общественным транспортом. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.
Новые правила — какие и когда начнут действовать?
Новые правила вступают в силу с 13 ноября. Чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, при себе нужно иметь один из следующих документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не позднее чем за 72 часа до поездки;
- справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".
Когда отменят ограничения – неизвестно.
Ситуация с COVID-19 в Киеве
В Киеве заполненность COVID-коек в медучреждениях на сегодняшний день составляет 73%. Отдельные больницы Киева заполнены на 99-100%.
"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
В столице Украины всего 272 тыс. 768 подтвержденных случаев коронавируса, а за последние сутки – 1740 случаев. Всего летальных исходов 6677 (за сутки – 73). За время пандемии выздоровели 236 151 человек (за сутки – 975). Отметим, что за неделю в Киеве заболело 9209 человек.
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