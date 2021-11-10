В Киевской области вводят проверку COVID-сертификатов в транспорте

Воспользоваться транспортом смогут только те, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус/Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области ужесточают ограничения на пользование общественным транспортом. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

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Новые правила — какие и когда начнут действовать?

Новые правила вступают в силу с 13 ноября. Чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, при себе нужно иметь один из следующих документов:

COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не позднее чем за 72 часа до поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".

Когда отменят ограничения – неизвестно.

Ситуация с COVID-19 в Киеве

В Киеве заполненность COVID-коек в медучреждениях на сегодняшний день составляет 73%. Отдельные больницы Киева заполнены на 99-100%.

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"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В столице Украины всего 272 тыс. 768 подтвержденных случаев коронавируса, а за последние сутки – 1740 случаев. Всего летальных исходов 6677 (за сутки – 73). За время пандемии выздоровели 236 151 человек (за сутки – 975). Отметим, что за неделю в Киеве заболело 9209 человек.

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