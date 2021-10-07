В киевской школе устроили взрыв, начался потоп (видео)

Пока неизвестно в результате чего произошло ЧП и виноват ли в этом взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В столичной школе №300 на Троещине (Деснянский район) произошел настоящий потоп. По предварительной информации, там взорвали петарду в женском туалете.

Видео опубликовал Telegram-канал Troeschina.

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На ролике видно, как по школе течет сильный поток воды. Ученикам пришлось перепрыгивать "ручьи".

Скорее всего, хулиганы бросили петарду в унитаз. Кто это сделал и как их накажут – пока неизвестно.

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Как будут работать учебные заведения в красной зоне

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. В Украине будет действовать ряд ограничений, в том числе и в работе учебных заведений.

В красной зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой.

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