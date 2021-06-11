В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

Власть ограничит зоны размещения МАФов, чтобы уменьшить их количество на улицах Киева – проекты законов еще должны поддержать депутаты

В Киевсовете зарегистрировали два проекта решений касательно МАФов / Фото: Сегодня

В Киевском городском совете зарегистрировали два проекта решения касательно новых правил размещения МАФов

Об этом написал в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Их принятие позволит нам за несколько лет убрать киоски, которые мешают и создают неудобства киевлянам. Кроме того, внешний вид МАФов будет приведен к единому архетипу", – написал он.

Проекты решений предусматривают уменьшение количества МАФов в столице. Для этого ограничат зоны их размещения.

Предлагают запретить размещение МАФов:

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в 20 метровой зоне от детских площадок;

в 50 метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;

в 10 метровой зоне от зданий, строений и сооружений;

в охранных зонах памятников культурного наследия;

в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;

в 20 метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;

в 20 метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов

в радиусе 200 метров от выходов/входов со станции Киевского метрополитена;

в 10 метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города.

в 10 метровой зоне от памятников и достопримечательностей, и зданий, имеющих историко-культурную ценность;

Кроме того, предлагают легализовать – вендинговые автоматы и станции зарядки электромобилей – новые сферы бизнеса.

Право на размещение МАФов будет продаваться через только через систему Prozorro. То есть доступ получит тот, кто заплатит больше в бюджет.

"Паспорта привязки временного сооружения будут оформляться при наличии в субъекта хозяйствования действующего договора о паевом участии в содержании объекта благоустройства. Срок действия паспорта привязки – 3 года", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".