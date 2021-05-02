В Лавре совсем забыли о коронавирусе во время праздничных богослужений (фото)

В храме собралось много людей, которые забыли обо всех карантинных правилах – люди стоят без масок и не соблюдают социальной дистанции

/ Фото: Big Kyiv

В сети появились показательные фото из Киево-Печерской лавры, где киевляне освящали свои пасхальные корзинки.

Об этом сообщает "Big Kyiv".

На фото из Лавры видно, что в храм пришло много людей, чтобы послушать пасхальную литургию и освятить пасхальные продукты.

/ Фото: Big Kyiv

Киевляне полностью заполнили храм. А на кадрах видно, что они не соблюдает социальной дистанции, люди стоят рядом друг с другом и всех все устраивает.

/ Фото: Big Kyiv Реклама

О масочном режиме там, также, забыли. Защитную маску в храме не надевали. Лишь где-то, у кого из толпы, виднеется медицинская маска и то на подбородке.

/ Фото: Big Kyiv

Примечательно, что священнослужители также правили службу без защитных масок и не просили людей соблюдать эпидемиологические правила.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что светлый праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, поэтому в этом году украинцы отмечают его дома.