В международном аэропорту "Борисполь" задержали 8 человек с поддельными документами о вакцинации

Открыты уголовные производства / Фото: Коллаж: Сегодня

В международном аэропорту "Борисполь" за минувшие сутки, 25 октября, копы выявили поддельные сертификаты о вакцинации у восьми людей. Полиция открыла уголовные дела по данным фактам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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"25 октября на территории аэропорта Борисполь у восьми граждан были обнаружены документы о вакцинации с признаками подделки", – говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

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Отметили, что по каждому из фактов подделки документов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Скандал с сестрами Савченко

22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах , когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят им подозрения – открыто уголовное производство.

, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят им подозрения – открыто уголовное производство. В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.

за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону. А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

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