В Могилянке на выборах президента похитили урну для голосования (фото)

В столичном университете похитили урну для бюллетеней. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 27 января, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где проходит второй тур выборов президента вуза, похитили одну из урн для голосования.

Об этом сообщил один из кандидатов на пост президента Сергей Квит на своей странице в Facebook.

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На избирательный участок НаУКМА совершили нападение и открыто похитили одну из урн для голосования.

На место сразу же прибыла полиция, но при этом процедуру голосования не останавливали.

Квит отметил, что, по словам свидетелей, похищение совершила группа из 8-10 мужчин в масках.

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В университете неизвестные украли урну для бюллетеней. Фото: Сергей Квит

Что говорят в полиции?

В полиции "Укринформ" рассказали, что председателю избирательной комиссии правоохранители вернули похищенную урну с бюллетенями.

"Предварительно мы установили, что группа в количестве пятерых человек зашла в зал, когда там происходил процесс избрания президента академии. Одну урну они облили зеленкой, другую забрали с собой. Но в дальнейшем полицейские обнаружили ее на одной из соседних улиц невредимой, с бюллетенями внутри. Мы ее вернули председателю избирательной комиссии. Сейчас они решают, что с ней будут делать", – сообщила пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Анна Страшук.

Открыто уголовное производство

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 396 Уголовного кодекса "хулиганство".

Подросток украл урну для голосования, чтобы сделать домик для улиток

В 2020 году в Запорожской области правоохранители разоблачили 17-летнего подростка, который похитил с избирательного участка урну для голосования.

Всего на избирательном участке было пять пустых урн, одну из них похитили. Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний местный житель. Он рассказал, что намеревался использовать урну в качестве инкубатора для выращивания и разведения улиток.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины – "Кража".

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