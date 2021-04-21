В небе над Киевом раскинулась яркая радуга (фото)

Сегодня, 21 апреля, в Киеве после обещанного синоптиками дождя, высоко в небе раскинулась весенняя радуга.
Радугу заметили все жители столицы.
В соцсетях появились красивые снимки – разноцветной радуги в небе.
Фото: Александр Марущак
"Как тебя не любить, Киев мой", – пишут в Сети местные жители.
Фото: Андрей Небытов/Facebook
Поделились также радугой, которая появилась над новым мостом.
Фото: Елена Фиданян/Facebook
"Два перевесла: цветное и железобетонное. Все будет", – подписала фото Елена Фиданян в Facebook.
Фото: Елена Фиданян/Facebook
А на этом снимке радуга как будто опускается на землю.
Фото: El Shemaiev/Facebook
Ранее мы писали, что в Украину идут заморозки – какой будет погода на Вербное воскресенье.
Также напомним, синоптики предупреждают, что на Украину надвигается холодный циклон.
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