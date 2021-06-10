В небе над Киевом раскинулась яркая радуга (фото)

Киевляне делятся яркими фото радуги в соцсетях – появилась после летнего дождя

Фото: LOS SOLOMAS

Сегодня, 10 июня, в Киеве после обещанного синоптиками дождя высоко в небе раскинулась летняя радуга.

Фото радуги делятся в соцсетях.

В соцсетях появились красивые снимки разноцветной радуги в небе. Она раскинулась в разных районах Киева и изрядно порадовала жителей столицы.

Фото: Полина Вакулюк/Facebook

"Прилетело облако из-за Днепра, пискнуло дождем и понеслось дальше. А какую радугу оставило!", - написала Владислава Осьмак.

Фото: Владислава Осьмак/Facebook

"Первая в этом году", – написал Роман Коляда.

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Фото: Роман Коляда/Facebook

А вот такой радугу видели в Соломенском районе столицы.

Фото: LOS SOLOMAS

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