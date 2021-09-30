В Офисе президента в Киеве мужчина поджег себя

В ОП мужчина пытался сжечь себя / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в здании Офиса Президента, возле которого ранее протестовали члены "Нацкорпуса", неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя. К счастью, его вовремя заметили правоохранители и быстро потушили пламя.

Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева.

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Отмечается, что мужчина хотел сжечь себя, но пламя заметили полицейские, они и потушили пламя огнетушителями.

Мужчина пытался сжечь себя. Фото: Муниципальная охрана

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Сейчас мужчина общается со следователями. Пока неизвестно, почему он решился на такой поступок.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.