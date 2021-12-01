В первый день зимы — снег. Прогноз погоды в Киеве на 1 декабря (карта)

Кроме снежной погоды, в Киеве ожидаются порывы ветра/Коллаж: Сегодня

В среду, 1 декабря, в Киеве прогнозируют осадки. Кроме того, ожидается мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины будет идти снег. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Мощные снегопады накрыли север Испании

Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и Страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.

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Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их освобождают с помощью спецтехники. Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди прятались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов. Власти заявили, что на борьбу со снегом привлечено около 850 снегоочистителей.

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