В Подольском районе Киева затопило всю улицу (видео)

В Киеве 29 апреля произошло ЧП – прорвало воду в Подольском районе.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Так, "река" появилась на проспекте Георгия Гонгадзе.
"Еще одно коммунальное чудо любого района – мироточащая земля", - пишут насмешливо в Сети.
Как видно в ролике, вода затопила всю улицу. Что произошло, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на улице Анатолия Соловьяненко, в результате улицу залило кипятком, но движение авто не остановили.
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