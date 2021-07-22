В подземном переходе в центре Киева с потолка падает плитка (видео)

Киевлян предупреждают об опасности – ведь плитка может упасть кому-то на голову

Куски плитки валяются прямо на лестнице. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева сегодня произошло ЧП. Прямо в подземном переходе на Европейской площади начала падать с потолка плитка.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади – здесь тупо отваливается плитка. Реально может упасть на голову", – пишут в Сети.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что во Львове обвалилась стена дома – погиб человек.

Также мы сообщали, что в центре Киева 16 июня произошел ЧП – в одном из домов на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б обвалился пол в квартире.Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, есть пострадавшие.