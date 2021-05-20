В приложении "Киев Цифровой" обновили функционал: что изменилось

В приложении "Киев Цифровой" появились новые функции
В Киеве усовершенствовали городское приложение "Киев Цифровой". Новая версия уже доступна для скачивания киевлянами. Разработчики из КП "ГИВЦ" презентовала расширенные функции приложения, передает пресс-служба КГГА.
Изменение разрешений транспортной карты
В новой версии приложения можно менять номер телефона и самостоятельно удалять транспортную карту с аккаунта. Позже ее самостоятельно можно добавить в другой профиль.
Ранее же, в целях безопасности, она привязывалась только к одному аккаунту по телефону. Ведь, в приложении отображается история маршрутов.
Теперь же, можно будет в одном аккаунте собрать несколько карт. У пользователя будет возможность оплачивать проезд родственников или следить за поездками детей.
В приложение можно добавить несколько транспортных карт
Возможность добавить ученические и студенческие билеты
В мобильное приложение можно добавить ученические и студенческие билеты. При добавлении пользователь сразу же получает объяснения, об особенностях использования подобных билетов.
Примечательно, что если учащийся потеряет свою карту – может мгновенно заблокировать свою ее и сохранить все поездки.
Теперь доступны ученические и студенческие билеты
Какие еще функции доступны?
Приложение объединило в себе главные городские сервисы – среди них не только удобная оплата проезда в общественном транспорте или удобный функционал.
В приложении доступны:
- пополнение транспортной карты;
- QR-билеты в смартфоне;
- оплата парковки и штрафов;
- возвращения эвакуированной машины с QR-кодом.
В приложении можно оплатить штраф за неправильную парковку
Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации Украины на Diia Summit 2.0 презентовало новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на сайте и в мобильном приложением "Дія".
Новости на эту же тему: