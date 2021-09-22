В работе Киевского метрополитена будут изменения из-за футбольного матча: список станций

На трех станциях будет ограничен вход и выход / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице сегодня, 22 сентября, могут ограничить работу ряда станций в Киевском метрополитене. Изменения в работе связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча Динамо-Шахтер.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так, перед началом матча в Киеве могут закрыть станцию "Олимпийская" на вход.

После завершения игры возможно закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что соответствующее решение принято для обеспечения безопасности жителей и предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций.

Когда построят второй выход с "Вокзальной"

Ранее мы рассказывали, что станция "Вокзальная" одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов.

Что говорят власти?

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход с "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

В прошлом году Киевский метрополитен огласил тендер на разработку проекта второго выхода с "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более чем 71 миллион гривен.

"Мы оглашали тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не оглашали", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

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