В реанимации с травмой позвоночника: под Киевом пьяный водитель сбил подростка (видео)

Водитель нарушил правила дорожного движения и убегал от полиции, но не справился с управлением – ведется следствие

В Белой Церкви произошло трагическое ДТП – пьяный водитель, убегая от полиции, покалечил подростка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Мужчина за рулем Toyota Camry нарушил ПДД, на просьбу правоохранителей остановиться он начал убегать. На видео с места видно, что идет погоня.

В какой-то момент пьяный водитель не справился с управлением – повернул направо и вылетел с дороги. Попутно сбил дорожный знак и 14-летнего пешехода. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение – он находится в реанимации с травмой позвоночника.

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После совершения ДТП водитель поспешил скрыться с места аварии, но правоохранители уже установили его личность.

Полицейские разыскивают злоумышленника.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Кроме того,в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.