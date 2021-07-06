В Сети показали затопленную улицу после дождя в Киеве (фото)

На снимке - проспект Науки. Фото: Патрульная полиция/Telegram

В Киеве вечером 6 июля прошел сильный ливень. Магистрали города местами затопило.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Например, как в случае на фото. Машины и общественный транспорт просто плывут по воде.

Фото: Патрульная полиция/Telegram

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"Подтопление проезжей части на проспекте Науки, 102", – пишут в сообщении.

Ранее мы писали, что в среду над Украиной "схлестнутся" циклон и антициклон. Завтра в Украине дождей станет гораздо меньше – в большинстве областей будет солнечная и очень жаркая погода – читайте подробнее.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине по состоянию на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт. Больше всего сел пострадало в Черкасской области – 16. А на днях сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.