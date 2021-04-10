В школы Киева приостановили набор первоклассников. Когда теперь нести документы

Так поступают второй год подряд, но на школьниках это не должно отразиться

Столичные школы приостановили набор первоклашек по соответствующему приказу КГГА. Когда же подавать документы в школы, новости "Сегодня" пообщались с чиновницей, которая подписала данный приказ.

В столичном Департаменте образования говорят: в прошлом году набор в первые классы также прекращали. И все – из-за коронавируса.

"Сегодня учителя не приходят на рабочие места или приходят в исключительных случаях и родители тоже не имеют такой возможности передвигаться по городу. Как только мы вернемся к привычной жизни, мы выдадим приказ и сразу начнем прием документов в 1-ый класс", – говорит глава Департамента образования и науки Елена Фиданян.

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Когда восстановят прием в школы – зависит от завершения карантина, но паниковать родителям не стоит, заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"При подаче заявок создается скопление людей и это может повлиять негативно на эпидситуацию. Поэтому на данный конкретный период, когда в Киеве красный уровень эпидемиологической опасности, местные власти приняли меры, чтобы избежать скопления. Это временное решение, и я думаю, что городские власти сделают все возможное, чтобы продлить данный прием заявок", – отметил Ляшко.

Подать заявление на поступление ребенка в школу можно и онлайн – на сайте "Электронной регистрации в учреждения общего среднего образования". Затем заявку нужно будет просто подтвердить в школе после того, как она возобновит работу.

Напомним, в следующем году состоится набор в первый в Украине частный вуз – горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Для студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту знаменитого архитектора Хироки Мацууры.