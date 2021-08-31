В SkyUp оставили бесплатный выбор места в тарифе Standard. Какие условия?

Онлайн-чекин открывается за 15 дней до вылета / Фото: коллаж "Сегодня"

В компании SkyUp, которая базируется в Международном аэропорту "Борисполь", объяснили, что не отменили, а изменили правила выбора мест в тарифе Standard.

Об этом "Сегодня" сообщили в компании.

"Сделать выбор бесплатно можно с помощью онлайн-чекина, который открывается за 15 дней до вылета. Выбор места в тарифе Standard при бронировании и к открытию онлайн-чекина стал платным. Однако для направлений, по которым услуга онлайн-чекина не предоставляется, выбор места остается бесплатным во время бронирования или в любое время заранее, как и раньше", – пояснили в компании.

Детали условий выбора места по всем тарифным планам:

Basic. Места восле аварийных выходов и до конца салона – за дополнительную плату при бронировании и к открытию онлайн-чекина, а также если услуга онлайн-чекина не предоставляется. Бесплатно – с онлайн-чекина, который открывается за 48 часов до вылета.

Standard. Места после 5-го ряда и у аварийных рядов и места после аварийных рядов и до конца салона – за дополнительную плату при бронировании и к открытию онлайн-чекина. Бесплатно – с онлайн-чекина, который открывается за 15 дней до даты вылета, и в любое время заранее, если услуга онлайн-чекина не предоставляется.

Flex. Любые места в салоне – бесплатно при бронировании и в любое время заранее, включая онлайн-чекин, который открывается за 30 дней до даты вылета.

SkyUp пополнил флот еще одним самолетом

Ранее лоукостер SkyUp объявил о прибытии нового самолета, который стал 14-м по счету в украинской компании. Среднемагистральный Boeing 737-800 NG уже находится на территории международного аэропорта "Борисполь".

Воздушное судно уже готово к пассажирским рейсам. После всех необходимых разрешений, говорят в компании, самолет будет внесен в расписание.

"Его имя – Папа, так как бортовой номер UR-SQP, последняя "P" в авиационной языке – Papa", – сообщает пресс-служба на Facebook-странице.

Напомним, с 23 октября SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзании на остров Занзибар. В 2022 году количество полетов хотят увеличить до четырех в семидневку. Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8416 грн.

Еще раньше, с 23 августа, украинский лоукостер начал выполнять рейсы из Киева в Лиссабон – уже открыта продажа билетов. Однако перелеты будут выполняться реже, чем в Занзибар – только по понедельникам. Цены на билеты из Киева в Лиссабон стартуют от 3105 грн, а из Лиссабона в Киев – от 2959 грн.