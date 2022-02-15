В случае нападения РФ на Киев энергоресурсов в столице хватит на 10 дней — Кличко

Кличко отметил, что столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае чрезвычайной ситуации столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла.
Об этом городской голова Киева сообщил во время брифинга 14 февраля, который был проведен в связи с возможной дальнейшей агрессией РФ.
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"В координации с НЭК "Укрэнерго" мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока", — рассказал мэр.
Чиновник подчеркнул, что это позволит в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Речь идет прежде всего о медицинских учреждениях, предприятиях критической инфраструктуры и социальных учреждениях.
"Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток", — подчеркнул глава города.
Кличко отметил, что все учреждения, которые в случае ЧП будут переведены на резервные энергоносители, отрабатывают этот процесс уже сейчас. Также он сообщил, что эти предприятия не останутся без связи в случае, если исчезнет интернет и мобильная связь, поскольку они оборудованы аппаратами бесперебойной сети.
Угроза вторжения РФ
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