В Соломенском районе Киева горела квартира – погибла женщина (фото)

Причину пожара устанавливает полиция / Фото: Коллаж: Сегодня
В Соломенском районе Киева сегодня произошел пожар. Трагическое ЧП – на улице Михаила Донца, 13.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.
Пожар возник в комнате одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома.
"В 12:28 пожар на площади 15 кв. м пожарные локализовали, а в 12:34 – ликвидировали. Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины 1940 года рождения", – говорится в сообщении.
В квартире сгорела мебель, личные вещи. Кроме того, закопчена стена и потолок квартиры.
На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.
Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливает полиция.
Пожар в Лавре
На территории Киево-Печерской Лавры недавно возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.
На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работали спасатели. К тушению привлекали 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили тогда сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.