В Украине бушует настоящая зима – какие области заметет снегом

Украинцев снова предупредили о снегопаде / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет снежной. Также синоптики предупреждают о гололеде на дорогах, поэтому следует быть осторожными.

Об этом пишет "Укринформ".

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На территории страны будет падать снег. В Винницкой и Черкасской областях без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Кроме этого, синоптики предупредили о гололеде.

Температура в южной и восточной части ночью от -3 до -8 градусов, днем ​​-1... -6. На остальной территории ночью -6 ... -11 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье до -15 градусов, а днем -3 ... -8.

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В Карпатах ночью будет небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -17... -22, а днем -10...-15 градусов.

В Киеве и области 24 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью будет -7...-9°, днем ​​3-5° мороза. По области ночью -6...-11, а днем ​​-3...-8 градусов.

25 января в Киеве ночью ожидается -9...-14°, днем ​​5-10° мороза. По области ночью -9...-11°, днем ​​5-7° мороза.