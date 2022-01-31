В Украину ворвется опасная погода – чего ждать в ближайшие дни

В Украине ожидается снег и гололед. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на этой неделе будет разной. Синоптики прогнозируют в некоторых регионах гололед на дорогах. Также ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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1 февраля пройдет без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью и на северо-востоке страны будет небольшой снег.

2 и 3 февраля в Украине временами будет снег, а днем местами с дождем.

При этом на дорогах предупреждают о гололеде.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. 2 февраля в западных областях местами будут порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 3-9 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до +2, на юге, 2-3 февраля и на востоке страны ночью будет 0-7 градусов мороза, а днем 1-7 градусов тепла.

В Карпатах обещают небольшой снег при температуре 5-11 градусов мороза.