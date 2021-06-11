В венах стынет кровь. В Киеве Mercedes переехал утку с утятами (видео)

Предварительно известно, что за рулем внедорожника была женщина – что стало причиной такого поведения выяснят правоохранители

У Києві позашляховик переїхав каченят / Фото: скриншот

В Киеве произошел вопиющий случай на одной из улиц города водитель Mercedes переехал утку с утятами, которая переходила оживленную магистраль. В результате наезда двое утят были безжалостно раздавлены колесами.

Перепуганная утка улетела в сторону, а птенцы кучкой обступили тела погибших собратьев.

От видео просто стынет кровь в венах. На нем видно, что автомобиль движется на минимальной скорости. Водитель мог спокойно затормозить и дать утятам с мамой перейти дорогу, увы, он этого не сделал.

"Пи**рас!", – кричали ему другие водители и сигналили в клаксоны.

Как выяснил сайт "Сегодня" из собственных источников, предварительно ЧП произошло на Окружной дороге.

Автомобиль с такими номерными знаками сегодня на улицах Киева не был замечен. Скорей всего наезд на уток произошел вчера.

Предварительно за рулем Mercedes была женщина. Возможно, она отвлеклась на мобильный телефон или просто не заметила уточек. Причина такого поведения станет известна, когда автомобиль остановят сотрудники полиции.

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